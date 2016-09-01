迎東亞青運 中正運動中心展延工期升級

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因應2019年東亞青運將在台中市舉辦，市府正積極打造9座國民運動中心，原定8月竣工的中正國民運動中心，將適度展延工期，增加設備並提升建築標章等級。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 105年9月1日

因應2019年東亞青運將在台中市舉辦，市府正積極打造9座國民運動中心，原定8月竣工的中正國民運動中心，將適度展延工期，增加設備並提升建築標章等級。

台中市政府正積極打造9座國民運動中心，每座都有6大核心運動設施，並分別具有不同特色。其中，台中最大、擁有立面波浪外觀的中正國民運動中心，以水上運動為主力，未來將做為台中市主辦2019年東亞青年運動會水上運動比賽場地。

為讓運動中心更完整多元，台中市建設局今天說，在不追加預算的前提下，原定8月竣工的中正國民運動中心，將適度展延工期，增加設備並提升建築標章等級，希望讓場館設備一次到位，更符合未來潮流及使用需要。

建設局表示，中正國民運動中心增設中央監控系統設備，包含防盜、空調、通風換氣、室內環境品質、門禁監視及節能控制等系統；並建置資訊網路系統設備、設施管理伺服主機、建築設施管理作業平台及資料庫等，以期成為全市第1座獲得智慧建築認證的國民運動中心。

另外，建設局指出，中正國民運動中心更以省能源、低汙染為綠建築設計基礎，有效利用太陽能板及雨水回收，達到節能減碳的功效，並透過調整開窗玻璃厚度、新增透水碎石級配等方式，在基地保水、日常節能等方面更加優化。

位於北區崇德路上的中正國民運動中心，基地面積6萬8334平方公尺，總樓地板面積約2萬4159平方公尺，規劃成地上3層、地下3層室內多功能綜合運動場館，提供室內溫水游泳池、體適能中心、韻律有氧舞蹈室、綜合球場、羽球場、桌球場等6大核心運動設施。1050901

(中央社)