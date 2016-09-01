曾相愛？李治廷疑默認和范冰冰昔日戀情

李治廷和范冰冰曾傳出戀情。(圖／愛奇藝提供、翻攝范冰冰微博)

藝人李治廷2013年和范冰冰合作電影《一夜驚喜》，疑假戲真做傳出戀情，但兩人始終對緋聞沒做出回應，近日有網友曝光李治廷上《姐姐好餓》時，被問到和范冰冰戀情，他疑似默認兩人曾交往過。

李治廷日前上《姐姐好餓》時，小S突問「聽說採訪你不能提到一個女明星的名字，不然他會馬上被經紀人拉走」，李治廷說可以提，小S還故意問是「李冰冰」？他大方說不是是「范」，但還是故意講出「范瑋琪」當擋箭牌，小S接著問兩人是不是有交往過？他一臉嬌羞回應:「不要那麼直接」，似默認昔日戀情。

其實，李治廷和范冰冰因合作過《一夜驚喜》、《武媚娘》傳出假戲真做，不過後來范冰冰認了和李晨的戀情，兩人緋聞才不了了之。

(中時電子報)