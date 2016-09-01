改善憂鬱情緒 寶可夢有效

罹患憂鬱症的劉姓男子，天天宅在家，不想和他人互動，醫師勸了幾年也沒用，寶可夢上市後，劉男竟走出家門。精神科醫師說，寶可夢確實可改善社交障礙或憂鬱情緒。

寶可夢在台灣上市後，路上幾乎人手一機抓寶，台南市衛生局也透過精神科醫師，分享了劉男病例說，寶可夢讓許多人願意走出戶外，包括有憂鬱傾向或不同程度的憂鬱症患者、足不出戶的宅男、宅女。

精神科醫師認為，寶可夢能讓人走出戶外，以某種程度而言，也符合鼓勵現代人動起來，及「要活就要動」的道理。

精神科醫師說，透過讓人提起興趣的活動，達到促進運動的目的，對改善憂鬱症、情緒低落等問題，確實有相當不錯的效果，也有玩家改善社交障礙或憂鬱情緒。

不過，若快樂感主要來自虛擬情境的成就，情緒的改善只是暫時的，如果過於專注抓寶，而不與朋友互動、不去上班或上課，或因沒有抓到特殊精靈就沒有快樂感時，最終還是需要專業協助。

精神科醫師提醒寶可夢玩家要當心成癮，避免日常生活出現障礙，抓寶時間不斷增加，戒斷感到焦慮不安等。1050901

(中央社)