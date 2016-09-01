美網》再爆冷門！拉奧尼奇男單第2輪止步
美網第3日再爆冷門！世界排名第6的加拿大好手拉奧尼奇(Milos Raonic)，今在男單次輪遭到非種子的美國選手哈里森(Ryan Harrison)以6比7、7比5、7比5、6比1拍落，在單打第2輪止步。
首輪以直落三拍下對手輕鬆晉級的拉奧尼奇，今日卻打得格外辛苦，首盤就與哈里森廝殺的難分難解，雙方對峙到搶7，拉奧尼奇才以7比6(4)摘下；進入第2盤，雖然拉奧尼奇一度處於1比4落後，但他硬在前10局將比數扳平至5比5，此時穩住陣腳，再連下2局拿下次盤。
第3盤拉奧尼奇試圖反撲，不僅開盤就破對手發球局，還一度取得3比1的優勢，但無奈哈里森接連追趕，最後仍以5比7失去第3盤；已無退路的拉奧尼奇，似乎節奏已亂，第4盤僅保住第2局發球局外，其後4局皆被哈里森橫掃，最終拉奧尼奇以7比6、5比7、5比7、1比6被對手拍落，在此次美網單打第2輪止步，堪稱今日美網賽程爆出的最大冷門。
(中時電子報)
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