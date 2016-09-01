黃安怒了 氣「周子瑜事件」抹黑他！

黃安日前回覆一則新聞，認為周子瑜事件是抹黑他。（圖／本報系資料照片）

黃安回覆新聞。（圖／取自微博）

黃安的言論獲得不少大陸網友認同，可台灣網友也在網上整理出當時的事件經過。（圖／取自微博）

今年初在韓國發展的台灣藝人周子瑜，因被黃安舉報是台獨，引發不少風波，周子瑜還被公司要求出面道歉，讓不少粉絲心疼。如今爭議已過，可卻有眼尖網友發現黃安近來在一則新聞底下回應，認為「周子瑜事件」，是台灣人抹黑他。

總統蔡英文執政以來，不少改革都引發爭議，9月3日更有軍公教警暨退休團體緊鑼密鼓準備中，號召相關人等上凱道抗議。而這樣的新聞出來後，藝人黃安就在微博上回應該則新聞，直言「俗話說：自己約的炮，含淚也要打完。自己選的總統，再爛也要給她當完。這是法治的精神。」

不過話鋒一轉，黃安不耐表示「只是他媽的，大選期間你們這些人是怎麼攻擊我、抹黑我的？還『周子瑜事件』呢，想到就嘔！」不過其實這也不是他第一次認為台灣媒體抹黑他，他最後還引用《老子》，稱「治大國如烹小鮮。治理國家就像煎條小魚」，認為魚翻來翻去的折騰，「愛折騰不是民主，而是台灣！」

(中時電子報)