黃安怒了 氣「周子瑜事件」抹黑他！
今年初在韓國發展的台灣藝人周子瑜，因被黃安舉報是台獨，引發不少風波，周子瑜還被公司要求出面道歉，讓不少粉絲心疼。如今爭議已過，可卻有眼尖網友發現黃安近來在一則新聞底下回應，認為「周子瑜事件」，是台灣人抹黑他。
總統蔡英文執政以來，不少改革都引發爭議，9月3日更有軍公教警暨退休團體緊鑼密鼓準備中，號召相關人等上凱道抗議。而這樣的新聞出來後，藝人黃安就在微博上回應該則新聞，直言「俗話說：自己約的炮，含淚也要打完。自己選的總統，再爛也要給她當完。這是法治的精神。」
不過話鋒一轉，黃安不耐表示「只是他媽的，大選期間你們這些人是怎麼攻擊我、抹黑我的？還『周子瑜事件』呢，想到就嘔！」不過其實這也不是他第一次認為台灣媒體抹黑他，他最後還引用《老子》，稱「治大國如烹小鮮。治理國家就像煎條小魚」，認為魚翻來翻去的折騰，「愛折騰不是民主，而是台灣！」
(中時電子報)
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