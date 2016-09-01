父子檔發明家 獲邀與6諾貝爾得主對談

台灣父子檔發明家鄧鴻吉、鄧立維，受邀參加2日在中國成都舉辦的「第三屆諾貝爾獲得者醫學峰會」，將與6名諾貝爾得主同台暢談發明的歷程與創意。

53歲的鄧鴻吉從事發明創新超過30年，他在17歲走入發明界，所發明與申請專利的高科技產品高達400件，他表示「發明來自生活中不方便」，所以他的發明多以生活類用品居多。

今年就讀國三的鄧立維，自小學二年級跟隨父親腳步踏進發明界，至今他的發明已拿下10面金牌！他表示，小時候有次和人家到日月潭水庫，看見水庫以水發電，他腦中開始有了發明的想法。

他花了2年的時間研究，發明出「自來水發電系統」，這項發明也為他賺進了人生的第一桶金！此後，鄧立維陸陸續續發明了多樣產品，先後在各大發明展中嶄露頭角。

鄧立維拿出手機秀出視覺設計圖，開心展示日前參加日本發明展得獎設計的「秤重皮箱」，他表示，在皮箱底部放置了承重版，利用輪子壓到承重版，再透過感應器秤重，準確度高達7至8成。

中國諾貝爾獎獲得者醫學高峰會組委會主辦的第三屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會，今年同時舉辦首屆世界青年創新論壇。

主辦單位邀請6位諾貝爾得主現場分享他們在科學研究及人生過程中的機緣巧合，以及這些機緣巧合帶來的巨大發現和重大突破。

鄧鴻吉表示，此次高峰會，他將代表兩岸4地的中國人與大師暢談，希望奠定兩岸4地未來青年創新的走向，也將分享自己30多年來從事發明的甘苦談給藥從事發明的同好。

鄧立維將和父親一起參加高峰會，對此他感到十分興奮、有趣，他說，參加高峰會在他發明人生的里程碑中寫下歷史，希望能把自己在發明展中得獎的作品，讓全世界都看到，並廣泛應用在生活中。

這場高峰會將於2、3日於中國成都舉行，邀集美、英、德國與以色列等6位諾貝爾獎得主，在「世界青年創新論壇」中共同討論全球化創意發明新潮流。

受邀與會者除鄧鴻吉父子，另有名來自上海青少年科學研究院的少年院士李澤芃，就「科學發現的機緣」進行討論。1050901

(中央社)