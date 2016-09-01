琉球熱低壓恐成颱 往日本機會大

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中央氣象局觀測，琉球海面有1個熱帶性低氣壓，很可能今天就形成第12號輕度颱風，研判往日本移動機會較大。

氣象局說，上午近9時，熱帶性低氣壓位置距離花蓮東北東方約600公里，以時速20公里往東北移動，形成颱風後，往日本移動機會較大。1050901

(中央社)