歐盟裁定蘋果補稅 美財長指責奪美稅收

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美國今天指責，歐洲聯盟（EU）裁定蘋果公司應補繳145億美元稅款，根本就是奪取原應進入美國國庫的稅金。美、歐下週到中國大陸出席國際高峰會時，可能因此發生摩擦。

路透社報導，歐盟本週追溯性地撤銷蘋果（Apple Inc）和愛爾蘭的稅務協議，主張蘋果實際繳納的稅率僅1%。

20國集團（G20）高峰會下週於中國大陸揭幕前，美國財政部長路傑克（Jack Lew）今天在討論美方立場的場合表示：「我擔心這是試圖伸入美國課徵所得稅的稅基。」

路傑克表示，蘋果在愛爾蘭繳納更高額的稅金，可能抵扣該公司在美國的應繳稅額，減少美國稅收。

路傑克說，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的裁決似乎都高度聚焦美國公司。

他說：「我們認為此舉影響歐洲的國際商業環境，因為此舉創造了不確定性，最終不利歐洲經濟。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050901

(中央社)