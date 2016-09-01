高快速公路未打方向燈 開罰3千至6千

我要評比

今天起，4項加重罰鍰交通新制上路。民眾行駛高快速公路變換車道時若未打方向燈，罰新台幣3000元起跳，最重可罰6000元。

除了變換車道未打方向燈外，用路人行駛高快速公路下交流道若插隊，也同樣可罰3000元到6000元。

交通部說，任意變換車道是國道肇事主要原因之一，希望透過加重處罰達到嚇阻作用，罰款由現行1200元到1500元，提高到3000元到6000元。

另兩項新制與客運業者有關，今天起，交通部將在國道25處地磅區攔查遊覽車或大客車，確認遊覽車和大客車駕駛資格、車輛逃生和安全設備、胎紋是否符合規定。

而以往只有車齡10年以上大客車定檢時，才須附保養紀錄，今天起所有大客車不分車齡，每次定檢都須檢附4個月內保養紀錄。1050901

(中央社)