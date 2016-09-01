速食開戰 摩斯、肯德基新品升級誘客

摩斯漢堡早餐新品「手作法式三明治煙燻牛肉」，單點70元、套餐90元。(圖／安心食品)

摩斯新主餐「摘鮮綠火雞堡」，內有大量新鮮蔬菜，清爽不膩。(圖／安心食品)

搶攻中秋送禮商機，摩斯漢堡今年推出「紅茶達滋洋果禮盒」。(圖／安心食品)

肯德基全新「99元群星餐 雙星出擊」，強打經典雙主餐任消費者挑選。(圖／台灣肯德基)

肯德基全新主餐「99元群星餐． 雙星出擊」，內有德州辣醬經典薯餅雞腿堡、金黃脆腿條、香酥脆薯與可樂。(圖／台灣肯德基)

日系連鎖速食龍頭摩斯漢堡與烹雞專家肯德基自即(9/1)日起推出新品，兩個速食連鎖品牌不約而同地主打超值訴求誘客，摩斯新品有早餐也有主餐，肯德基則強攻兩款新主餐，兩大業者均標榜新品的內容與價位「誠意十足」，並藉此以廣招徠。

摩斯漢堡早餐新品為升級版的經典法式三明治「手作法式三明治-煙燻牛肉」，內容是使用專屬1.8公分厚片吐司，雙面沾附特調蛋液煎製後，抹上特製芥末籽醬，搭配櫸木煙燻風味的紐西蘭牛胸肉，與4款新鮮蔬菜（青生菜、萵苣、紅蘿蔔、紫高麗菜），摩斯並強調堅持每日以手工製作，為優質早餐新選擇。

摩斯主餐(上午10點半後供應)新品為25周年限定版商品「摘鮮綠火雞堡」（單品訂價75元），以新鮮萵苣替代麵包，並使用煙燻火雞肉塊搭配新鮮牛蕃茄、紫洋蔥與吉士片，再淋上清爽果香風味的橙香胡椒醬，清爽不膩，適合推薦給喜歡大量蔬菜的顧客。

除了新品，摩斯今年中秋節亦推出「紅茶達滋洋果系列禮盒」搶送禮商機。「紅茶達滋洋果」為法國貴族喜愛的甜點之一，因是手工製作，故呈現法式甜點細緻豐富的口感。

今年上半消費者物價漲幅持續走高，薪資增幅追不上物價漲幅，為此肯德基訴求與上班族一起對抗低迷「薪」情，推出新一代「99元群星餐」，有漢堡、捲餅雙主餐可任選，選項包含全新口味「美式煙燻薯餅雞腿捲」，以及明星商品「德州辣醬經典薯餅雞腿堡」，並將主餐內層黃金薯餅加大為「衝浪板薯餅」，美味與飽足感同步升級，即日起至10月3日期間限定販售，肯德基希望以「百元有找的聰明點小資價」增加集客力。

肯德基的新品「德州辣醬經典薯餅雞腿堡」與首次入列的全新口味「美式煙燻薯餅雞腿捲」，皆能品嘗到100%原塊雞腿肉現炸而成的咔啦雞腿排及誠意十足的加大版衝浪板薯餅。群星餐專屬的全新口味「美式煙燻薯餅雞腿捲」，是將富含嚼勁的捲餅夾入酥脆多汁的咔啦雞腿排，佐以蔬菜熬煮、風味濃郁的美式煙燻醬，搭配外酥內軟的衝浪板薯餅，多層次的豐富口感一口咬下大大滿足；整組套餐內容包含同樣使用新鮮無骨雞腿肉，在店內裹粉現炸的「金黃脆腿條」、酥脆表皮包覆鬆軟馬鈴薯的「香酥脆薯」與百事可樂，標榜「美味一盒到位」，肯德基預期新品為公司增加兩成業績。

(工商)