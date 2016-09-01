Q版媽祖大型公仔 台中港藝中心展出
「百變媽祖遊台中-媽祖大型公仔裝置暨文創成果展」即日起至25日在港區藝術中心展出，現場有12尊Q版大型公仔，將媽祖文化以年輕、創意的方式呈現。
台中市文化局表示，12尊大型媽祖公仔結合百年古蹟，包括台中火車站、台中公園湖心亭、豐原廟東夜市及梧棲漁港等景點。
另外，展覽也將展出「彩筆畫媽祖水彩徵件比賽」得獎作品，並有「跟著媽祖走─攝影家蔡明德隨香行腳影像展」，作品由攝影家蔡明德，以「行腳」方式拍攝而成，以影像記錄百年宮廟媽祖盛會精采實況與隨香信徒的虔誠與熱情，見證台灣在地豐沛的生命力。
此次展覽也放映由文化局拍攝的「台中迓媽祖」紀錄片，其中記錄了大甲媽祖遶境進香、旱溪媽祖遶境十八庄、萬和宮老二媽西屯省親遶境、萬和宮字姓戲、梧棲走大轎、新社九庄媽遶境及大庄媽北港進香回鑾遶境等盛事。1050901
(中央社)
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