陸8月製造業PMI止跌 重返擴張

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中國大陸官方今天公布，大陸8月製造業採購經理人指數（PMI）為50.4%，重返景氣榮枯分界線以上，並止住3月以來的跌勢。

大陸國家統計局上午在官網公布，大陸8月製造業PMI為50.4%，比7月上升0.5個百分點，升至榮枯線50%以上，為近期高點，且高於2015年同期0.7個百分點。

在分項指數方面，生產指數為52.6%，創今年新高；新訂單指數為51.3%，意味製造業市場需求提升；從業人員指數為48.4%，雖有回升，但仍低於榮枯線，顯示企業用工量持續減少。

大陸8月非製造業商務活動指數（即服務業PMI）則是53.5%，比7月下滑0.4個百分點，與今年以來均值持平，顯示大陸非製造業成長雖有所放緩，整體仍延續平穩擴張態勢。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，最新製造業數據顯示大陸生產保持「穩中有升」，市場需求回溫，企業採購活動加速，企業信心也有所增強。

但他表示，大陸製造業企業反映進出口下滑壓力依然較大，反映資金吃緊的企業比重持續超過4成，勞動力和運輸成本上漲的企業比重也有所增加。1050901

(中央社)