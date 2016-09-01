NBA》湖人新訓練館動工 華頓：創造球隊文化
花費8000萬美元興建的湖人全新訓練館「UCLA健康訓練中心」，將於明年夏天完工，包含總教練華頓、克拉克生、羅素、英格拉姆等湖人隊職員1日前往參觀施工現場，華頓說：「我們有了球員想來的地方，這是我們創造球隊文化的一部分。」
這個全新的訓練場館包含寬敞的重量訓練室、更衣室與3個復健游泳池，以及低溫室、電影院、休息廳、大廚房、理髮室等周邊設施，距離跟湖人原本的訓練場館豐田運動中心只差兩條街，且接近洛杉磯國際機場，看到如此規模的訓練館，難怪羅素等人相當興奮。
「這裡可以帶來很多幫助」羅素說：「畢竟例行賽要打82場，球員的身體總是會出現傷痛，這裡可以進行最棒的復健，讓你保持擁有百分之百健康的身體，面對每場練習。」
湖人總裁珍妮巴斯當然也很開心看到全新訓練場館即將完工，因為等到這裡啟用之後，從她的辦公室可以直接看到訓練館，「這樣可以經常提醒球員，他們必須完成更多工作。」
(中時電子報)
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