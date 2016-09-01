秋節國道夜間是否收費 交部上午公布

中秋節連假國道夜間是否收費，交通部今天上午10時30分將召開記者會，說明中秋節連續假期疏運措施時，一併公布。

根據高速公路局委託學術單位以今年端午節連續假期國道車流量的研究，夜間維持收費後，車流並未移轉到白天，且每天夜間約20萬輛次的車流，大部分是大貨車，80%小汽車行駛距離都在50公里以下。

雖然交通部認為連續假期，國道夜間是否收費與國道是否塞車並無關聯，維持收費才是合理做法，但因端午節假期國道夜間收費措施，引起部分民怨，行政院也提醒交通部注意。

高公局向交通部提出3個方案，包括中秋節假期國道夜間維持收費、免費或差別費率。1050901

(中央社)