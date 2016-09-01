嘉義茶藝文化系列講座 賞析台灣茶器
嘉義縣茶藝文化生活美學系列講座，今年邀請業界專家以「茶之器」論述，認識陶、瓷、鐵、銀等各種材質製作的茶器用具與茶的關係，並配合實物欣賞與品茗體驗。
嘉義縣文化觀光局今天表示，茶藝文化生活美學系列講座，首場日前在嘉義縣表演藝術中心視聽教室登場，邀請「冶堂茶文化工作室」創辦人何健，細說台灣茶器文化。
嘉義縣文觀局指出，阿里山高山茶除了茶產業本身以外，還要強化茶器、茶儀等生活美學，因此，以生活美學、產業文化及文創產業推廣高山茶，讓文化為產業加值。
嘉義縣文觀局說，首場已於8月底舉行，後續4場於9月30日由國立嘉義大學視覺藝術學系暨研究所長廖瑞章暢談「台灣壺藝之創作特色與賞析」；10月21日台灣著名陶藝家呂嘉靖專談「柴燒陶藝創作與賞析」。
11月25日由鐵壺達人宗岳分享「鐵壺、銀壺賞析與茶湯影響」；12月30日講座最終場，邀請茶藝雜誌總編輯羅英銀以「茶有語、器有法，選對壺泡好茶」來總敘「茶與器最佳組合」。
茶藝文化生活美學系列講座採收費機制，每場新台幣300元，報名可洽詢嘉義縣文化觀光局藝文推廣科，或搜尋嘉義縣文化觀光局臉書粉絲專頁。1050901
(中央社)
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