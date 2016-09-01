羅智強：還馬公道者必蔡英文 正應驗

最新民調顯示，總統蔡英文執政滿意度首次出現「死亡交叉」。前總統府副秘書長羅智強認為，「還馬英九公道者，必蔡英文」正在應驗。(姚志平攝)

台灣指標民調昨公布最新調查，民眾對總統蔡英文執政滿意度首次出現「死亡交叉」，不滿意達45％，滿意42.8％。前總統府副秘書長羅智強今早在臉書表示，死亡交叉必來，只是時間早晚罷了，但蔡英文死亡交叉來的時間，竟比柯文哲還快得多，也是一種諷刺，正應驗「還馬英九公道者，必蔡英文」這句話。

民進黨昔日的張牙舞爪，全成了今日自食的惡果，羅智強說，一方面，有點稀噓蔡英文在野時，日日投石，以打破政府威信，拖垮台灣為能事，今天這一石一岩，都回砸在自己的身上。

但另一方面，又覺得，這也是另一種天道有償，諸惡莫作，眾善奉行，公道不是不來，只是需要時間。

(中時)