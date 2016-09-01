龍潭國中廢校內道路 居民不滿灑冥紙抗議
桃園市龍潭國中向內政部訴願廢除夾在校園內的道路，並在1日早上7時上學時段暫時封閉道路，引起居民不滿。上林里長、反廢道自救會長黃金章和民眾前往抗議，要求換掉校長，並且表示會提出行政訴訟「告到底」。
龍潭國中校長陳麗捐則說，該條道路屬於都市計畫法的學校用地，但長期以來都有居民通行，把校園分成2處，影響學生安全。因此去年開始爭取收回校地，後來向內政部訴願成功，且經過桃園市政府廢道程序後，今年6月24日就獲准可以封路。
陳麗捐補充，在替代道路尚未完成前，暫時僅在上學時段封路，放學以後開放民眾通行。預計下學期開學就會正式封路。她說，距離學校120多米外還有其他道路可以使用，居民不會因此無法通行。
今天早上居民則步行、駕車在廢除的道路上抗議，並有車輛載著紙棺，灑冥紙，還拉上白布條，要求暫緩廢道。黃金章說，抗爭這麼久以來，學校並沒有敦親睦鄰，要求換掉校長。他說，這條道路地方使用已有百年歷史，且校地是居民所捐，學校封路沒有道理。會提出行政訴訟告到底。
(中時)
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