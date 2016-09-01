美媒：王建民表現佳 能奪關鍵勝
台灣投手王建民效力堪薩斯市皇家隊，因右肩不適被放入15日傷兵名單，美國媒體稱讚王建民這個球季目前為止表現不錯，能幫助球隊奪關鍵勝利，至今6勝0敗紀錄完美。
美國運動網站FanSided與美國職棒大聯盟官網報導，王建民今年36歲，他今年球季在皇家投了53.1局，防禦率4.22，向來是皇家牛棚裡吃局數的投手，當皇家落後時，總教練約斯特（Ned Yost）慣例調派他登板。
不過王建民已匯集了6勝0敗的完美紀錄，他的優質足以幫助皇家在今年球季奪數場遲來的勝利。王建民今年球季6勝有4勝來自於延長賽。
報導說，這樣的數據對於1個2013年後就沒有在大聯盟出賽的投手來說，是相當不錯的，並說王建民2014與2015兩個球季在小聯盟等待機會，今年春訓表現亮眼，而登錄皇家名單。
薩斯市皇家隊當地時間30日戰紐約洋基隊，王建民後援2局退場後向教練反映右肩感覺緊有些不適，初步治療後，球團決定把他先放入傷兵名單再觀察後續。1050901
(中央社)
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