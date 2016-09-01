郝龍斌：政府人事安排充滿酬庸
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，民主進步黨執政，人事安排充滿酬庸和卡位，執政態度也與「謙卑、謙卑、再謙卑」背道而馳，最有效率的事，大概就是追殺國民黨。
郝龍斌上午在臉書發文指出，民進黨執政剛過100天，各種人事安排以及執政態度，讓人嘆為觀止。
他說，人事安排充滿酬庸和卡位，執政態度也與「謙卑、謙卑、再謙卑」背道而馳。民意代表「鄙視」選民，官員突然對記者發飆，荒腔走版。最有效率的事，大概就是追殺國民黨，也難怪民進黨執政的死亡交叉來得如此之快。
郝龍斌提及日前到花蓮輔選表示，聽了許多店家說，才知道街道上的狀況是因為「觀光客銳減」，暑假的觀光收益重挫；店家說現在花蓮的狀況是「蕭條」，而非「閒散」，他們一點也不要這樣的感覺。
郝龍斌表示，這些經濟狀況的改變，已慢慢浮現，執政者只要願意，走到民間、走到各縣市，就會看到、感受到。呼籲民進黨，執政是為了幫人民謀求更好的生活，讓這塊土地更好，而不是讓全國人民去滿足少數人的意識型態。
他說，不管政府的兩岸政策要如何仇中，要把台商帶到南向、北向、東向或昏頭轉向，或要制定多少追殺國民黨的法令，但起碼以人民為念、以台灣這塊土地為念，不要再原地空轉、亂轉，更不要拿台灣經濟來當實驗品和犧牲品。1050901
(中央社)
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