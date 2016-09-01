林克穎案二審判決 九月底宣判

在台灣酒駕撞死送報生、潛逃英國被羈押的英商林克穎引渡案，蘇格蘭高等法院進行3次證據實質審查庭，6月底結束全部審理後，將於9月23日開庭宣判。

如果高等法院和地方法院一樣判決林克穎必須被引渡到台灣服刑，林克穎可能再上訴到最高法院；如果高院判決林克穎不須到台灣服刑，中華民國政府也將採取必要因應措施，全力爭取林克穎回台灣服刑。

不過如果林克穎在英國被羈押的時間期滿，達台灣法院判刑的4年刑期，恐將無法引渡到台灣服刑。

林克穎於2010年3月25日酒駕撞死送報生黃俊德，2012年7月被台灣高等法院判刑4年，2012年8月他冒用友人護照潛逃到英國。2013年10月16日台灣與英國破天荒透過異地換函方式簽署「關於引渡林克穎暸解備忘錄」當日生效，隔天英國蘇格蘭警方逮捕林克穎，愛丁堡地方法院裁定羈押，法務部隨後正式提出引渡請求。

2014年6月11日位在愛丁堡的蘇格蘭地方法院主審法官馬凱弗（Kenneth Maciver）宣判，林克穎必須被引渡到台灣服刑；蘇格蘭檢方在同年8月1日通知台灣，蘇格蘭司法大臣麥克艾斯吉（Kenny MacAskill）認為台灣可視為英國2003年引渡法規定的第二類領土「非歐洲聯盟國家」，林克穎引渡案可以適用。

艾斯吉並認為林克穎所提的理由無法說服他駁回判決，根據法規內容，也沒有任何禁止林克穎引渡到台灣的理由，因此同意馬凱弗的判決，將林克穎引渡到台灣。林克穎不服判決，提出上訴。

2015年高等法院就林克穎引渡回台後的監獄待遇證據審查，進行2次程序庭，2016年進行3次證據實質審查庭，直到今年6月24日實質審查庭才全部結束，期間林克穎透過律師，批評台灣監獄過度擁擠，並引用高雄監獄人質挾持事件，指台灣監獄戒護人力不足，易發生暴力事件，到台灣服刑將影響他的人權。

不僅如此，林克穎並以在蘇格蘭被羈押已超過判刑4年的2/3，數次要求假釋，但遭法官駁回，林克穎同時多次申請保釋，最近一次是8月25日提出，最後被高院法官駁回還押。1050901

(中央社)