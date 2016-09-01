免疫風濕患者染結核易發病 速克伏來幫忙

免疫風濕病患者因疾病和治療方式，結核病發生率及死亡風險較高。疾管署新制，今起提供速克伏給用生物製劑治療的免疫風濕病患者，估到年底有600人受惠。

近年研究發現，免疫風濕病患者因疾病本身造成正常免疫力失調，加上類固醇或免疫抑制劑治療，結核病發生率及死亡風險較一般民眾高出許多。

研究也顯示，雖然生物製劑可有效緩解免疫風濕疾病患者症狀及改善生活品質，但近年來發現，接受生物製劑治療的免疫風濕病患者，結核病發生率較接受其他治療的患者有顯著增加的趨勢。

利用台灣健保資料庫研究也發現，國內類風溼性關節炎（Rheumatoid arthritis，簡稱RA）患者結核病發病率是一般人的2.28倍，是國內結核病感染的高風險族群，且RA患者感染結核桿菌後的死亡率較未感染者高約1.62倍，感染風險隨著RA病程時間的增加而提高。

中華民國風濕病醫學會主動和疾管署合作，自9月1日起，國內13家合作醫院提供速克伏處方給使用生物製劑治療的免疫風濕病患者進行潛伏結核感染治療，至今年底預估將有600名病患受惠。

風濕病醫學會理事長陳得源表示，傳統潛伏結核用藥要吃9個月，患者完成治療比例只有6到7成，速克伏服藥時間短，只吃3個月，且每週吃1次，預計完成治療率會提高。

陳得源也說，傳統用藥也比較容易引起肝炎，國內有很多B肝患者，速克伏乾毒性比較低，較無肝炎風險。

疾管署表示，結核病是我國每年新增病例數及死亡人數最多的法定傳染病，其中大部分結核病感染者是以潛伏結核感染形式存在。

根據結核菌的感染機制，健康人受到結核菌感染後，通常不會立即發病，結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，受到感染後到發病前的這段期間即稱為潛伏結核感染期。

潛伏結核感染者由於尚未發病，不會傳染給旁人，但在不久的將來，有相當高的可能性會發病，尤其在接觸後的第一年內或免疫力不佳時，發病風險最高。如能適時給予抗結核藥物治療，可有效減少日後發病機會，保護親屬和個人健康。1050901

(中央社)