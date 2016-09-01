頭城搶孤木棧起火 火勢順利熄滅

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

宜蘭縣頭城鎮搶孤會場1日上午近9時，孤柱意外起火，消防隊員獲報前往搶救。（王亭云翻攝）

消防隊員搶救中。（王亭云翻攝）

初步了解，為工人在拆解孤柱過程中，丟菸蒂不小心引起火勢。（王亭云翻攝）

火勢撲滅無人傷亡。（王亭云翻攝）

宜蘭縣頭城鎮搶孤民俗活動，今凌晨順利落幕，今一早近9時，就傳出搶孤會場發生火警，宜蘭縣消防局獲報木棧起火，出動頭城、礁溪分隊救災人車前往搶救。

6根孤柱起火，波及底下粗糠，火勢一度猛烈，所幸火勢在9時18分順利撲滅，無人員受傷，初步了解，為工人在拆解孤柱過程中，丟菸蒂不小心引起火勢。

(中時)