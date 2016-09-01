田弘茂接海基會 國台辦：確認九二共識兩會才可協商

針對海基會董事長由田弘茂出線，國台辦1日表示，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制才能得以延續。

國台辦發言人馬曉光1日表示，造成兩會協商和聯繫機制停擺的原因「眾所周知」，我們的態度是明確、一貫的，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制才能得以延續。

(旺報)