生活習慣差？研究：超過47％的家人連帶不健康

研究發現，家庭內成員的生活習慣可能會增加其他家庭成員罹患一些疾病的風險，原因包含相同的生活空間和相似的飲食習慣。圖片來源：健康365

你的生活習慣好壞，可能導致家人罹患疾病？根據英國最新研究指出，共享的生活方式和環境可能與家族中的基因遺傳疾病，有相當密切的關聯！

這項研究蒐集了英國超過五十萬個家庭的醫療病史，包含血液樣本與收養關係的親屬。研究人員主要研究12種常見的疾病，包括高血壓、心臟病以及某些癌症、精神性疾病。研究發現，家庭內成員的生活習慣可能會增加其他家庭成員罹患一些疾病的風險，原因包含相同的生活空間和相似的飲食習慣。研究人員表示，增加家人罹患疾病的風險可能比實驗估計的47%還要高，因為還有一些因素沒有被列進研究裡。

研究人員表示，準確的估計疾病風險在遺傳學中是非常重要的，但找出共同的生活空間所引發的疾病也很重要，因此這項結果不僅強調遺傳疾病基因測試的重要性，也應重視環境造成疾病的風險。

(中時電子報)