珍珠奶茶放隔夜還能喝嗎？腸胃疾病就是這樣來！
夏天喝一杯手搖茶飲，珍珠奶茶、多多綠茶……清涼又消暑！但一杯茶飲的價錢已經可以買一個便當了，喝不完丟掉又好浪費，剩下的飲料放冰箱隔天繼續喝，相信這是很多人常有的習慣，到底喝隔夜茶對健康有沒有影響呢？
現今手搖茶飲店四處林立，選擇非常多，通常一杯飲料的容量是700 c.c.，多數人在短時間內無法全部喝完。以珍珠奶茶為例，飲料基底是紅茶，再添加奶精與糖漿，並加入冰塊製作而成，若未將茶飲冷藏，一直放置在常溫下，茶飲裡的氨基酸會接觸到空氣中的細菌、微生物，產生作用而變質，導致茶飲變酸、腐壞，看起來會顯得混濁，此時不管有沒有放隔夜，都不能再飲用；基本上，茶飲有冷藏保存隔天還是可以飲用，但是茶飲放置過久，茶所富含的維生素多已流失，且仍然會孳生細菌，易導致腸胃不適。
另外，茶飲所含的茶鹼與單寧酸等物質，放置過久釋放越多，導致有些腸胃機能較弱的人飲用後，會出現心律不整或是腹瀉的情況，建議民眾茶飲要現買現喝，盡量不要隔夜後飲用，也不要將茶飲放置超過兩天，以防腸胃不適。
(中時電子報)
關鍵字：珍珠奶茶
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