彌補大當機 Youbike明起2天第一小時免費

YouBike發言人劉麗珠1日受訪。(王英豪攝)

YouBike 因為系統問題，造成全台六縣市，總共一萬七千多個車柱，無法使用，「YouBike」發言人劉麗珠1日表示，預計1日可以全部修復，並將在9/2凌晨起至9/3晚間23：59止，連續兩天會員租借第一小時免費，以對此次作業失誤表示歉意。

YouBike公司今天在網站發布公告，至上午8時止，雙北部份站點有211站已恢復營運，仍全台同步搶修中，後續修復進度即會公告在官網及APP場站地圖，建議民眾更新或下載手機APP。

微笑單車公司呼籲，民眾出門前，可先查YouBike官網或手機APP場站地圖及最新消息公告，確認起迄站點是否已開始營運，再前往租用YouBike，若尚未修復開放，可考慮搭乘其他大眾交通工具。

(中時)