農曆七月關門 嘉義城隍夜巡
今天是農曆8月初一，民俗「鬼月」已過，嘉義城隍廟今晚將沿襲傳統舉辦「城隍夜巡」活動，並首度舉辦「掃路角」驅邪趕妖儀式。
嘉義城隍廟指出，農曆7月鬼門關後，恐怕會有「好兄弟」逾假不歸，因此透過城隍爺夜巡活動，讓落單、貪玩的孤魂野鬼回到陰間，好讓民眾安居樂業。
今年的「城隍夜巡」將於下午2時點燃起馬炮，並首度舉辦逐漸失傳的「掃路角」儀式，在城隍爺坐鎮下，由駕前范謝將軍帶領黑白無常、董李爺捕快驅魔趕妖。
城隍廟董事長葉源助表示，城隍爺「掃路角」活動，主要在易肇事車禍路口舉行，以免孤魂野鬼流落民間「抓交替」，有淨化路口、保平安的重要民俗意涵。
此外，為了消除罪愆，今年有眾多報名參加「夯枷」祈福活動的民眾，也將跟隨「城隍夜巡」隊伍步行繞境。
葉源助指出，所謂「夯枷」儀式，是由民眾穿戴古代刑具、扛著紙枷遊街，祈求在城隍爺及陰陽判官前洗滌罪愆，消災解厄，有「公開認錯」、「祈求城隍加持除罪」的意涵
廟方今年也加入「迎城隍鑽轎腳」項目，在市區7個據點供民眾鑽轎腳，祈求城隍爺加靈庇祐，消災驅邪、過好運、保平安。
葉源助表示，有鑑於社會亂象頻傳，因此城隍夜巡活動，也展示生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具來教化民心，倡導「福禍因果關係，壞事不能做」的城隍文化精神。1050901
(中央社)
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