新加坡茲卡暴增至115例 首見孕婦染病

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新加坡茲卡疫情持續延燒，又新增多起確診病例，包括第一起孕婦感染。新加坡境內確診的茲卡總病例已暴增至115人。

法新社說，美國和英國已加入台灣和澳洲，呼籲孕婦若非必要，應避免前往新加坡。

這名確診茲卡孕婦居住在新加坡東南方的阿裕尼區（ Aljunied）。之前確診茲卡病例中，多數集中在該區。新加坡「海峽時報」（Straits Times）報導，這名患者的一名家屬已被診斷出感染茲卡病毒。

新加坡27日通報首例本土感染茲卡病患後，本周病例就穩步增加，顯示疫情急速擴大。

星國衛生部和國家環境局發布聯合聲明說，已確認新加坡東部另一潛在疫情爆發點，涉及3起已通報感染病例。

星國衛生部長顏金勇透過聲明說：「假以時日，我們相信會有更多地區爆發茲卡疫情。我們必須以茲卡恐延燒至新加坡其他區域為基礎，展開工作規畫，並擴大疫情控制工作，不限於目前已感染區域。」

新加坡最初通報的茲卡病例中，絕大多數是外籍勞工，他們主要來自亞洲次大陸，主要在建築工地和海事部門工作，包括13名印度人。

環境局還宣布，隨著疫情恐延燒至勿洛北（Bedok North）郊區新的疫情爆發點，將全力動員展開滅蚊和防蚊行動；環境局還呼籲民眾配合，必要時將強制進入「非公眾場所」。1050901

(中央社)