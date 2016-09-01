王建民進傷兵名單 9月中可望歸隊
美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊官網宣布，台灣投手王建民因右肱二頭肌肌腱炎，放進15天傷兵名單；總教練約斯特（Ned Yost）對媒體表示，王建民應該可以在15天後歸隊。
繼曹錦輝、陳偉殷之後，加上王建民，今年3名登上大聯盟的台灣選手現在全都進入傷兵名單，而曹錦輝開刀、球季提前結束，陳偉殷與王建民則在9月中以後，也就是球季最後2個星期，可望重回賽場。
今年開季，36歲的王建民首度以後援投手的角色，進入皇家隊25人名單，從4月到8月間，每月固定出賽6到10場，累計出賽38場投53.1局，戰績6勝0敗、防禦率4.22。
王建民8月狀況不錯，最近5場共投11局、責失2分，前一場比賽對洋基投2局只被敲1安打、無失分，但隨即傳出受傷消息。
王建民前一次進入傷兵名單是去年效力勇士隊小聯盟時，5月及6月分別因為大腿輕微拉傷、鼠蹊部拉傷進入7天傷兵名單。他上一次進入大聯盟的傷兵名單是4年前效力華盛頓國民隊時。
皇家隊從小聯盟叫上亞歷山大（Scott Alexander）、龐德斯（Brooks Pounders）兩名投手，並將柯隆（Christian Colon）下放小聯盟。1050901
(中央社)
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