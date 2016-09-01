宜蘭頭城搶孤會場火警 幸已撲滅

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宜蘭頭城搶孤會場今天上午發生火警，所幸火勢及時撲滅，無人受傷。

頭城搶孤凌晨才剛落幕，但宜蘭縣消防局上午9時獲報，會場多根塗滿牛油的孤棧突然起火，當地消防分隊隨即前往搶救。

消防局說，火勢在獲報後約20分鐘撲滅，無人受傷。場由於會場上午正在進行相關撤場工作，是否有人亂丟菸蒂引起火警，還要待進一步調查。1050901

(中央社)