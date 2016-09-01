國台辦：海基會確認九二才能延續協商

關於田弘茂將接任海基會董事長，大陸國台辦發言人馬曉光今天（1）早上表示，造成兩會協商和聯繫機制停擺的原因眾所周知。

馬曉光說，「我們的態度是明確的、一貫的，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制才能得以延續。」

(中時)