MLB》34500片樂高 拼成歐提茲等身公仔
芬威球場今天出現兩個「老爹」歐提茲！不過仔細看看其中一個做出轟全壘打踏回本壘時，雙手指向空中招牌動作的老爹，跟本人還是有一點點落差，原來這是用樂高拼成的歐提茲等身公仔，共用了34500片樂高組成，重量77公斤。
老爹將在今年球季結束後退休，他不但維持30轟、100分打點以上的火力，各種歡送活動也多彩多姿。今天紅襪主場的樂高日，就以老爹為主題辦活動，這個公仔讓老爹和球迷們都喜歡的不得了。
這不是樂高本季第一次替球員做等身公仔，就在1個月前，巨人的AT&T球場也曾出現左投「瘋龐」龐加納的樂高公仔。
(中時電子報)
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