謊國民年金快破產 老婦險遭詐200萬元

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南投縣竹山鎮一名老婦人接獲詐騙電話，告知政府國民年金即將破產，要婦人提領交付以免遭管收，所幸行員通報、警方阻止。

南投縣政府警察局竹山分局今天表示，接獲竹山郵局通知，一名73歲林姓婦人昨天提領新台幣200萬元現金，局員覺得有異而通報，竹山派出所巡佐林志善、警員林育志、偵查隊偵查佐林勇吉趕往現場，詢問林婦提領鉅款的用途。

警方表示，林婦對員警詢問，無法說明理由，員警勸說可能是詐騙，林婦才改口說要領錢買房產，不久又改口說要自用，堅持帶著200萬元現金返家，員警擔心她發生危險，護送婦人回竹山鎮住家，並通知居住台中市的蘇姓兒子趕回竹山協助勸說。

警方表示，林婦的兒子趕回竹山後，員警述說事情經過，並交付200萬元現金。蘇男不斷向母親開導、勸說，林婦才吐實說，接獲佯稱是退休金承辦人告知國民年金即將破產，政府將管收帳戶現金，林婦擔心一生心血化為烏有，急赴郵局提領現金。

竹山分局表示，欺騙民眾國民年金即將破產，此詐騙話數較少見，提醒不要上當，也呼籲若接獲可疑電話應冷靜，先找警方查證，也可撥165反詐欺專線或110報案，依循冷靜、查證、報警防詐騙三要訣，共同防止不法詐騙案件。1050901

(中央社)