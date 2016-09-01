NBA》公然嗆聲！麥科倫放話柯瑞守不住他

拓荒者後衛麥科倫(右)相信柯瑞不可能守住他。(美聯社資料照)

身為上季年度進步獎得主，且剛跟拓荒者完成4年1.06億美元續約的麥科倫，如今看來信心爆棚，1日在個人官推跟球迷問答時，面對球迷提問勇士明星後衛柯瑞能否守得住他？麥科倫很有自信只回1個英文單字，「Nope！(不可能)」

麥科倫強調唯一可以守住他，且讓他感到畏懼的對手是「上帝」，事實上他並非胡亂放話，他在上季季後賽西區準決賽第5戰，確實表演過1次晃倒柯瑞防守的美技，證明他有不畏懼柯瑞防守的大心臟，別忘了柯瑞上季平均抄截2.14次。

柯瑞的進攻能力無庸置疑，上季平均可拿30.1分的年度得分王表現，完全展現他的強大火力，但在防守方面，卻很少獲取真正認同，如今面對麥科倫的公開嗆聲，柯瑞是否有所回應？相信是不少球迷心中很想知道的答案。

(中時電子報)