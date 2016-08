無法以警大人身分賀校慶 葉毓蘭感慨言論自由被打壓

葉毓蘭(右)在臉書賀警大校慶,再提太陽花事件行政院長林全(左)撤告一事,並指行政院還坐視(如果不是指示)警大霸凌一個退休教師的言論自由。(資料照/葉毓蘭臉書)

前警大教授葉毓蘭因為在臉書批評行政院長林全甫上任便對太陽花撤告,打擊警察士氣,被警大要求不得以「警大人」身分對外發言,今日為中央警察大學建校八十周年校慶,葉毓蘭在臉書表示「雖然已經被該校領導給GG了,還是敬祝母校生日快樂。」並諷刺該校領導對新政府獻表輸誠,然而「木栓」地位卻已動搖。

葉毓蘭因為挺身而出,指責行政院長林全上任之初就對太陽花撤告,打擊警察士氣,被大肆攻擊,並且被警大要求不得再以前警大教授身分發言。葉毓蘭並且在5月25日突然放出一張「對不起」的圖片,並且撰文《如果我們還是一個有言論自由的國家》。

葉毓蘭當時寫道,請不要叫我警大教授、請不要騷擾警察大學、不要指責警察大學、不要怪罪警察大學,更不要怪罪警政署、或遷怒警察。並且好一陣子在臉書發言後,葉毓蘭都在最後備註「Disclaimer: 老嫗瘋言瘋語,與警察大學無關。」

今天是中央警察大學建校八十周年校慶,葉毓蘭稍早在臉書表示「雖然已經被該校領導給GG了,還是敬祝母校生日快樂。」

葉毓蘭說「這是我40年來第一次無法以警大人的身分為母校慶生。因為顯然校領導為了讓行政院長高興,硬要對唯一挺身而出,指責木栓不該在上任之初就對太陽花撤告,打擊警察士氣的『前警大教授』下封口令。」

葉毓蘭說警大以這麽壯烈的舉動向新政府獻表輸誠,並沒有為自己或母校謀得什麼利益(說不定有,who knows and who cares)。她諷刺「甚至『木栓』的地位已經開始動搖了,獨派大老正在齊力拔栓,栓哥還能撐多久,藍綠都在看!」

葉毓蘭貼出一篇由彭懷真教授寫的中時時論連結《我見我思-「軍」學習「警」》,表示就像彭懷真教授文章講的,尊嚴是要靠實力贏回來的。對警察而言,在如此不利的環境中,連行政院長都在一上任時詆毀員警努力執法的結果,以政治事件定義並收場。

葉毓蘭說,甚至行政院還坐視(如果不是指示)警大如此霸凌一個退休教師的言論自由時,警察目前在各項民調中或德的支持,真的,不是總統或院長的褒揚所致,而是一步一腳印,披星戴月努力,犧牲自己的健康,犧牲與家人的團聚時間所獲得的。

她表示,軍方一部微電影,很感人,但是效果能持續多久,我不知道;我知道,老祖宗告訴我們: 天行健,君子以自強不息。唯有自強,人不可弱之、不可辱之。

文章最後,葉毓蘭說,不管在哪個時代,任何一個國家政府存在的義意是提供人民安全的保證,而軍警消正是人民安全的提供者與保護者。不要汙名化國家的安定力量,更不要以政治目的打壓這隻安定的力量。警察加油,軍人加油,台灣加油。

