家藏賣場推車惹議 小模嗆酸民：沒資格要我道歉

鋼鐵艾家中出現3台大賣場的推車。(圖／翻攝自鋼鐵艾臉書、爆料公社)

鋼鐵艾反嗆酸民。(圖／翻攝自鋼鐵艾臉書)

小模「鋼鐵艾」日前開直播整理新家時，被網友發現家中出現3台大賣場的推車，遭質疑行竊，她事後否認「偷竊」，表示只是借用會再還回去，但仍引來不少爭議，讓她忍不住嗆酸民「你們沒有資格要我道歉」。

鋼鐵艾家中出現3台大賣場的推車，且上面都堆滿著雜物，事後她坦言因為要搬家，所以就先推回家用，並否認偷竊行為，她表示自己住賣場旁，附近鄰居也都這樣做，不覺得自己有錯的她，臉書被網友留言塞爆，讓她忍不住反擊酸民：「你們沒有資格要我解釋或道歉，我也無需回答酸民任何問題，我不認識你們，你們對我而言也不重要。」

另外，她大方給這些「沒有獨立思考能力，只看直播4小時中斷章取義的6秒影片，就以為自己是正義魔人」留言管道，希望他們發洩完能開開心心，31日再發文表示自己並沒有受到影響，因為她已經習慣一路走來的冷嘲熱諷，唯一要檢討的，就是自己「太過坦蕩蕩的個性」。

(中時電子報)