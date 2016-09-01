小V寶吃餅乾「目中無人」 徐若瑄放大絕懲罰
藝人徐若瑄生下兒子小V寶後，就常在臉書與網友分享育兒經，之前兒子才站立模仿她的動作，讓她感嘆時間飛逝，不過昨天臉書上傳影片放話要放大絕懲罰兒子，讓網友驚呼到底怎麼了?
徐若瑄先是放上與兒子在飛機上的自拍照，只見兒子抓著餅乾狂往嘴裡塞，完全不朝鏡頭看一眼，讓她感嘆「有東西吃就不理媽咪」，最後在徐若瑄千呼萬喚下，小V寶才願意正視她並分享嘴裡餅乾，不過僅分食一口就立刻吞下肚，這讓徐若瑄好氣又好笑「怎麼忘了媽媽呢」，因此決定放大絕懲罰兒子，那就是採用「小鳥餵食法」伺候，母子倆親暱的舉動也讓網友直呼好幸福，徐若瑄也表示想用這招已經醞釀很久了，總算等到實踐的一天了。
(中時電子報)
關鍵字：徐若瑄
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