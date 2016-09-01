陸國產航母可能助核潛艇南海戰巡

圖為網路盛傳，正在興建的中國第一艘自製航母。（圖/網路）

中日媒體盛傳，大陸正在大連建造的首艘自製航母即將完成，可能在2016年年底前下水，更稱未來這艘航母可望在南海服役。

而俄羅斯軍事專家瓦西里卡申向《衛星網》分析指出，整體來說，這艘航母的結構類似中國首艘航母「遼寧艦」，而「遼寧艦」是由中方改造前蘇聯海軍1143.6型「瓦良格」號航母得來。雖然新航母的尺寸、結構與飛機從跳板起飛的示意圖，都類似「遼寧艦」，但它的能力卻可能遠比首艘航母高。

瓦西里卡申指出，由中國海軍可能讓首艘自製航母在南海服役看來，它主要作用是對外投射力量，為駐在海南島的核導彈潛艇於南海進行戰巡航時，執行護航任務。而前蘇聯海軍1143.5型「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）航母，以及1143.6型「瓦良格」號航母的主要用途都是如此。

不過，問題在於，中國自製航母是以「遼寧艦」為基礎打造，而「遼寧艦」的老大哥則是俄羅斯「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）。瓦西里卡申指出，「庫茲涅佐夫海軍上將」號服役後顯示，它的結構存在許多重大缺陷，若不徹底重建，無法消除這些重大缺陷。而最明顯的缺陷，就是動力裝置不可靠，有時會嚴重限制艦隻航速，因此需要頻繁地維修。

另一個問題在於，舷側飛機升降裝置尺寸過小。而中國的殲-15艦載飛機當初是按蘇-33戰機仿製的，勉強能從航母甲板下的機庫鑽進舷側飛機升降裝置，但很難容身。

而戰機在舷側飛機升降裝置中的配置，算是最高級的藝術，否則極可能受損。而後果是戰機傳動到飛行甲板時緩慢，導致航母白天大量出動戰機架次的能力下降。這正是俄羅斯海軍決心，要以稍小的米格-29型殲擊機為基礎，打造新一代甲板戰機的原因之一。此外，前蘇聯航母在室內的規劃也不合理，以致減少了原本能部署的艦載機數量。

瓦西里卡申指出，在前蘇聯航母上規定，要部署火力強大的攻擊性導彈，而這只會更減少甲板下機庫的有效面積。而這所有的缺陷，都與前蘇聯設計師經驗不足，以及缺乏明確的航母使用構想息息相關。

在這些缺陷中，部分缺陷可能在「遼寧艦」航母上獲得修正。但由於中國在採購其前身「瓦良格」號航母時，航母已建造了65%到70%，因此要進行重要改建的可能很小。而中國在建造新航母時，就可以避免這些缺陷。因此，中國海軍自製航母的結構可望大幅改善，艦載機的數量可能大幅增加，為其服役創造更有利的條件。

(中時電子報)