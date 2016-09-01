YouBike當機祭補償 明後天第一小時免費

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我要評比

YouBike昨天全台當機，至今仍未完全修復完成，YouBike發言人劉麗珠今天早上再度表示歉意，並提出補償方案，她說，民眾持悠遊卡或一卡通於9月2、3日兩天租借車輛時，第一小時免費。

至於場站修復進度，她說，目前場站還在持續搶修中，目標今天傍晚5時完成，盼市民見諒。

(中時)