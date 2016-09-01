謝淑薇美網女雙退賽 無緣對決詹家姊妹

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網球女將謝淑薇原訂在美網女雙首戰對上詹家姊妹，此役被視為「宿命的對決」而引起各界關注、熱議，但謝淑薇因為扭傷申請退賽，讓這場好戲未能如期上演。

謝淑薇棄打里約奧運，過程中除砲轟網協制度不公，也對詹詠然、詹皓晴姊妹因此獲益不快，讓她與詹家的不睦浮上台面。

奧運結束後，謝淑薇和與德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）的組合8月26日在新海芬（New Haven）網賽女雙8強戰敗給莊佳容和烏克蘭選手朋達蘭柯（Kateryna Bondarenko）的組合。

接下來在美網女單首輪賽事，謝淑薇8月30日遭朋達蘭柯以直落2的盤數擊敗，並在賽後傳出扭傷消息，今天凌晨謝淑薇因此向大會申請退賽，謝淑薇大戰詹家姊妹的「宿命對決」因此宣告破局。1050901

(中央社)