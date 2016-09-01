借海巡廁所吸毒 船員當場被逮
1名船員昨天下午疑似因毒癮難耐，竟到海巡署五一岸巡大隊將軍安檢所借用廁所吸毒。1名安檢所人員上廁所時聞到怪味，盤查後當場起出安非他命及吸食器，將這名船員逮捕送辦。
南部地區巡防局第五一岸巡大隊今天指出，一名從事船員工作的曾姓男子昨天下午以借用廁所為名義，從將軍安檢所的後門進入一樓廁所；安檢所的簡姓小組長不久後因內急進入廁所時，發現空氣中有可疑氣味，並立即對曾男盤查。
第五一岸巡大隊指出，曾男接受盤查時承認正在吸食毒品安非他命，安檢所執勤人員當場以現行犯逮捕，並查獲安非他命1公克、玻璃吸食器1組等證物，偵訊後移送台南地檢署偵辦。
第五一岸巡大隊大隊長邱泰豐表示，海巡署除執行海域執法、海事服務、海洋保育等工作外，也針對國內潛藏相關犯罪予以查緝；民眾發現相關可疑或不法情事，可撥打海巡118報案專線。1050901
(中央社)
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