田弘茂掌海基會 陸國台辦重申九二共識

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針對前外交部長田弘茂將接掌海基會，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，造成兩會協商和聯繫機制停擺的原因眾所周知，唯有海基會獲授權確認「九二共識」，這項機制才得以延續。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光1日上午回應中央社記者提問，作上述表示。

馬曉光說，造成兩岸兩會（海峽交流基金會、大陸海峽兩岸關係協會）協商和聯繫機制停擺的原因「眾所周知」。

他表示，大陸的態度是明確的、一貫的，只有海基會得到授權，向大陸海協會確認堅持「九二共識」這一體現「一個中國」原則的共同政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制才得以延續。

總統府發言人黃重諺8月31日表示，海基會董事長職務將由田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。1050901

(中央社)