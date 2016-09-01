田弘茂掌海基會 陸國台辦重申九二共識
針對前外交部長田弘茂將接掌海基會，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，造成兩會協商和聯繫機制停擺的原因眾所周知，唯有海基會獲授權確認「九二共識」，這項機制才得以延續。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光1日上午回應中央社記者提問，作上述表示。
馬曉光說，造成兩岸兩會（海峽交流基金會、大陸海峽兩岸關係協會）協商和聯繫機制停擺的原因「眾所周知」。
他表示，大陸的態度是明確的、一貫的，只有海基會得到授權，向大陸海協會確認堅持「九二共識」這一體現「一個中國」原則的共同政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制才得以延續。
總統府發言人黃重諺8月31日表示，海基會董事長職務將由田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。