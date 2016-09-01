幼安月餅訂購量縮 警友會熱情加碼

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苗栗幼安教養院每年舉辦「月餅傳情、愛在幼安」活動，由院生製作月餅經企業認購後，分送至弱勢家庭，但開放2週只被認購30盒，苗栗警友會得知後一舉訂購370盒，加碼送愛心。

幼安教養院今天指出，長期以來秉持「給他魚吃不如教他如何釣魚」的理念，聘請專門烘焙師傅，教導輕度身障院生利用苗栗在地食材，製作地瓜餅、綠豆椪等產品，特地於中秋節前夕，舉辦月餅傳情活動。

活動過程為邀請企業認購月餅，再由院生從包餡、烘烤到成品包裝，全都自己動做手，最後分送給縣內弱勢家庭，不過開放認購2週以來，可能受到大環境景氣不佳影響，只有認購30盒，和預期目標1500盒相距甚遠。

為此幼安教養院請來苗栗縣長徐耀昌擔任代言人，徐耀昌表示，月餅傳情不但給予院生學習「一技之長」的機會，更讓弱勢朋友可以相互扶助，獲得妥善的照顧，呼籲企業踴躍認購，一起「做公益、送愛心」。

苗栗警友會理事長歐瑞生得知，立即響應預訂370盒中秋節禮盒，苗栗縣警察局主任秘書范織坤更帶著這筆大訂單，前往幼安教養院為身障院生加油打氣，期望達到拋磚引玉的效果。1050901

(中央社)