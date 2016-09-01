拆果菜市場牴觸戶 住戶綁鐵鏈抗爭

(中央社記者王淑芬高雄1日電)高市府今天動員數百警力配合農業局拆遷牴觸果菜市場住戶，居民身綁鐵鏈、持桶裝瓦斯抗爭，宣示「死守家園、打死不退」。

位在高雄市民族路上的果菜市場不敷使用，市府規劃擴建，結合打通十全路和覺民路，另闢建滯洪池，一次解決地方水患和交通問題。

牴觸戶批評市府未妥善照顧到私有地地主，還說前市長王玉雲同意「減半徵收」，市長陳菊卻要迫遷。

百戶牴觸戶剩13戶無法接受市府的救濟方式，以住戶吳富雄為主的居民，拿著往生家人的照片，身綁鐵鏈，還有桶裝瓦斯，展現死守家園的決心，現場除了牴觸戶還有數十名年輕人聲援，痛批高市府罔顧人民權益，直指市長陳菊就像「女皇」一樣霸權、濫權、犧牲人民權益，邊說邊流淚，表示對不起家人，今後要露宿街頭。

農業局副局長鄭清福於現場調度執法，氣氛緊張。1050901

(中央社)