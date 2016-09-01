拆果菜市場牴觸戶 住戶綁鐵鏈抗爭
(中央社記者王淑芬高雄1日電)高市府今天動員數百警力配合農業局拆遷牴觸果菜市場住戶，居民身綁鐵鏈、持桶裝瓦斯抗爭，宣示「死守家園、打死不退」。
位在高雄市民族路上的果菜市場不敷使用，市府規劃擴建，結合打通十全路和覺民路，另闢建滯洪池，一次解決地方水患和交通問題。
牴觸戶批評市府未妥善照顧到私有地地主，還說前市長王玉雲同意「減半徵收」，市長陳菊卻要迫遷。
百戶牴觸戶剩13戶無法接受市府的救濟方式，以住戶吳富雄為主的居民，拿著往生家人的照片，身綁鐵鏈，還有桶裝瓦斯，展現死守家園的決心，現場除了牴觸戶還有數十名年輕人聲援，痛批高市府罔顧人民權益，直指市長陳菊就像「女皇」一樣霸權、濫權、犧牲人民權益，邊說邊流淚，表示對不起家人，今後要露宿街頭。
農業局副局長鄭清福於現場調度執法，氣氛緊張。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。