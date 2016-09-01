呼叫軍公教段宜康 李艷秋：小英等你即刻救援

民進黨立委段宜康「鄙視選民說」，引來外界齊聲砲轟，8月29日段宜康於立法院針對臉書不當發言向花蓮人與民進黨道歉。（報系資料照 陳信翰攝）

行政院宣布續發年終慰問金，副總統陳建仁發表年金改革公開信，對此，軍公教勞93遊行活動發言人吳斯懷直言，政府想摸頭只是會造成反效果。(本報資料照片)

93軍公教大遊行即將登場，號稱將有10萬人參加，是蔡英文上台後首度面對的萬人街頭抗爭場面。資深媒體人李艷秋表示，現在小英正等著軍公教裡的「段宜康」現身救援，化解這場大型抗爭的力道。

李艷秋31日在臉書貼出「蔡政府在等待軍公教裡的段宜康」一文，整理出4大要點，說明蔡政府執政荒腔走板，承諾的事立刻打臉，因此才造成軍公教此番上街頭訴求反污名、要尊嚴。

不過李艷秋也指出，「凡是超過萬人的遊行，主事者常犯大頭病，以為自己光芒萬丈，要不就有一堆人搶佔舞台，爭相出頭發表宏論，現在蔡英文在等待的，就是軍公教陣營裡的段宜康，一句錯話就可以毀掉遊行。」

她奉勸那些退將及高官們，「退出發言及指揮的角色，把遊行還給基層軍公教，因為當官帶兵習慣了，部屬故舊前呼後擁，加上媒體追訪，說話難免大聲，很容易步上段宜康的後塵，如此，蔡政府的難關就過了。」

(中時電子報)