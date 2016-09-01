呼叫軍公教段宜康 李艷秋：小英等你即刻救援
93軍公教大遊行即將登場，號稱將有10萬人參加，是蔡英文上台後首度面對的萬人街頭抗爭場面。資深媒體人李艷秋表示，現在小英正等著軍公教裡的「段宜康」現身救援，化解這場大型抗爭的力道。
李艷秋31日在臉書貼出「蔡政府在等待軍公教裡的段宜康」一文，整理出4大要點，說明蔡政府執政荒腔走板，承諾的事立刻打臉，因此才造成軍公教此番上街頭訴求反污名、要尊嚴。
不過李艷秋也指出，「凡是超過萬人的遊行，主事者常犯大頭病，以為自己光芒萬丈，要不就有一堆人搶佔舞台，爭相出頭發表宏論，現在蔡英文在等待的，就是軍公教陣營裡的段宜康，一句錯話就可以毀掉遊行。」
她奉勸那些退將及高官們，「退出發言及指揮的角色，把遊行還給基層軍公教，因為當官帶兵習慣了，部屬故舊前呼後擁，加上媒體追訪，說話難免大聲，很容易步上段宜康的後塵，如此，蔡政府的難關就過了。」
(中時電子報)
文章來源：李豔秋臉書
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