今年第12號颱風南修生成 朝日本九州方向前進
原先位於台灣東南東方海面，即北緯23.5度，東經126度處的熱帶低氣壓，已於今（1）日上午升格為今年第12號颱風「南修」（Namtheun），目前以每小時19轉16公里速度，向北北東進行，預期路徑將往日本九州，對台灣沒有直接影響。
輕度颱風南修 （編號第 12 號，國際命名 NAMTHEUN），上午8時中心位置位於北緯 23.8 度，東經 127.8 度，以每小時19轉16公里速度，向北北東進行。颱風中心氣壓 998 百帕，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間之最大陣風每秒 25 公尺，七級風半徑 100 公里。
氣象局表示，輕颱南修將往日本方向前進，逐漸離開台灣附近海域，受到南修影響，巴士海峽一帶風浪較大，請航行及作業船隻要特別留意；而今天在西南沿海、恆春半島及綠島、蘭嶼的風力雖然不是特別大，但仍有1至2公尺的浪高，請前往這些海面活動的民眾注意安全。
(集團連線報導)
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