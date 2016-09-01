沒有風場 西半部空氣品質差
(中央社記者余曉涵台北1日電)根據環保署空氣品質監測網顯示，今天一早西半部地區的細懸浮微粒濃度就達到中等級。環保署說，主因是現在台灣沒有明顯風場，預估要到後天才會改善。
根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，早上10時左右，西半部地區的細懸浮微粒指標都偏高，都達到中等級以上，台西測站甚至已經達到7的高等級。
空氣污染指標(PSI)方面，西半部也都為普通等級。對此，環保署說，主因是這兩天都沒有明顯風場，讓大氣擴散條件不佳，境內污染物持續累積導致濃度偏高。馬祖地區則是受到境外污染物的影響，所以細懸浮微粒濃度才會偏高。
環保署預估，後天氣象條件就會改變，屆時空污的狀況也會有所改善。
在紫外線指標部分，根據環保署空氣品質監測網的紫外線預報頁面顯示，今天有宜蘭、花蓮、台東、屏東、嘉義縣、嘉義市、雲林跟澎湖等8個縣市達到過量級指數，其餘縣市為高量級。
環保署說，過量級地區的民眾在外曝曬20分鐘，高量級地區在外曝曬30分鐘，就有可能遭到曬傷，提醒民眾要注意防曬，早上10時至下午2時期間，要減少外出的機會。1050901
(中央社)
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