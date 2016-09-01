巴西新總統籲全國團結 誓言救經濟

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巴西總統羅賽芙（Dilma Rousseff）今天遭彈劾下台後，接替總統一職的泰梅爾說，這是巴西全國團結的時候了，並誓言著手搶救深陷衰退泥沼的巴西經濟。

泰梅爾（Michel Temer）宣誓就職後首度向巴西全國發表演說，表示巴西為了吸引外國投資人，必須確保政治穩定。

泰梅爾坦承政策前景充滿挑戰性，但也展現十足信心，相信一切將否極泰來。

泰梅爾還說，要修補巴西經濟不是容易的事，但當務之急是通過限制今年支出，吸引外資，降低失業率，開始改革退休體系。

泰梅爾在首次內閣會議上說，他將不能容忍聯合政府內部鬧分裂。1050901

(中央社)