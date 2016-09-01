大型重機超車不慎 快速路自撞護牆

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林姓男子騎大型重機車，沿台64線快速道路，往新店方向行駛，在26公里處，見前方外側車道有廂型車，欲從外側車道超車時，因車速過快不及過彎而自撞護牆。

新北市中和第二警分局今天表示，8月31日下午6時，台64線東西向快速道路，往新店方向26公里處，發生交通事故。

經警方到場了解，事發經過為騎士在彎道超車不慎自撞護牆，經酒精濃度檢測酒測值為0。騎士林男手腳擦挫傷，無生命危險。1050901

(中央社)