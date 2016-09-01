美網男雙直落2勝出 盧彥勳晉32強

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台灣網球一哥盧彥勳和搭檔今天聯手在美網男雙賽事中，以直落2的盤數擊敗對手，成功闖進32強。

美國網球公開賽（U.S. Open）男子雙打首輪賽事，盧彥勳和塞爾維亞選手提普塞拉維奇（Janko Tipsarevic）搭檔，遭遇西班牙選手塞萬提斯（Inigo Cervantes）和義大利選手羅倫齊（Paolo Lorenzi）的組合。

這場比賽盧彥勳/提普塞拉維奇力保發球局，整場比賽3度破了對手發球局，以6比4、6比2，直落2的盤數擊敗對手，成功晉級32強。

過去盧彥勳曾在2013年的美網男雙賽事闖進16強，是他在此賽的最佳成績。1050901

(中央社)